Royalty pay last respects

His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and Her Majesty Duli Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam paid their last respects to the late Pengiran Hajah Siti Hawa binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman who passed away at the age of 84 on Friday morning, state broadcaster Radio Television Brunei (RTB) reported.
Accompanying His Majesty during the Jenazah prayer held at Baitul Athirah in Kampong Beribi on Friday afternoon were His Royal Highness Prince Haji Al-Muhtadee Billah, the Crown Prince and Senior Minister at the Prime Minister’s Office; Her Royal Highness Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab Rahaman; His Royal Highness Prince Mohamed Bolkiah; His Royal Highness Prince ‘Abdul Malik; His Royal Highness Prince ‘Abdul Wakeel as well as other members of the royal family.
More details in Saturday’s Borneo Bulletin.